Trabaja Congreso en reforma electoral para elección de Diputado o Diputada Migrante

-La reforma a los artículos 24, 33 y 34 de la Constitución Política local, fueron aprobadas el 11 de agosto por el Pleno.

San Raymundo Jalpan, Oax. 14 de agosto de 2021. En el Congreso del Estado se trabaja en las reformas secundarias para garantizar, por primera vez, la integración de un diputado o diputada migrante en el Poder Legislativo de Oaxaca.

En entrevista telefónica el diputado Pável Meléndez Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, dio a conocer que se modificará la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), a fin de establecer las normas secundarias en cumplimiento a la reforma constitucional que instituyó la figura del legislador migrante.

La reforma a los artículos 24, 33 y 34 de la Constitución Política local, fueron aprobadas el 11 de agosto por el Pleno, y entrará en vigor luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, por parte del Poder Ejecutivo.

Indicó que la LXIV Legislatura se encuentra a tiempo para que antes de terminar su periodo de mandato, pueda reglamentar los requisitos y lineamientos acerca de cómo deberán postular los partidos políticos a las personas que aspiren ser la diputada o el diputado migrante.

El también presidente de la Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso Local, dijo que de esta manera el Parlamento oaxaqueño fortalece la pluralidad, al reconocer los derechos político – electorales de los más de dos millones y medio de oaxaqueñas y oaxaqueños que radican en el extranjero, principalmente los Estados Unidos.

