Regreso a clases presenciales será acorde a las circunstancias de cada comunidad: IEEPO

En un mensaje, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, destacó que proteger la vida es una prioridad.

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de agosto de 2021.- Sobre el regreso a clases presenciales en la entidad, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) Francisco Ángel Villarreal, reiteró que esta decisión será resultado del consenso con el magisterio, madres, padres de familia, tutores y autoridades municipales, a través de un proceso seguro, gradual, escalonado, mixto, pero sobre todo, acorde a las circunstancias propias de cada comunidad.

“Nuestra misión es cuidar que la educación continúe siendo el garante de un mejor futuro; sin embargo, proteger la vida de nuestros niños y niñas, así como de todos los oaxaqueños hoy es prioridad”, enfatizó en un mensaje dirigido a la sociedad en general.

El Director General del IEEPO invitó a seguirse cuidando, usando correctamente el cubrebocas, manteniendo la sana distancia y lavándose frecuentemente las manos. “Estoy seguro que así juntas y juntos saldremos adelante”, enfatizó.

En el tema de regreso a clases, cabe señalar que el Gobierno de Oaxaca mantiene una fluida, correcta y permanente comunicación con el magisterio, así como con la Federación, en un marco de respeto, apertura y colaboración mutua privilegiando la salud y la vida de escolares, personal educativo y sus familias.

