Una vez más, cae ocupación hotelera en Tuxtepec

-Aunque esperaban un repunte por las vacaciones de verano, solo recibieron cancelaciones de las reservaciones que se tenían.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El año pasado fue difícil para la economía del municipio de Tuxtepec, no solo para los comerciantes también los hoteleros se vieron afectados a causa del covid-19, y una vez más tras el repunte de los casos, la situación es crítica ya que al igual que hace un año, la ocupación está entre un 10 y 15%.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Rodolfo Cruz Arroniz, dijo que tras pasar al color naranja de este semáforo epidemiológico, empezaron a cancelar las habitaciones que ya estaban reservadas, y que esto provocó que la ocupación bajara a un 15%.

Aseguró que en el mes de julio la ocupación estaba en un 20%, y tenían la esperanza de un repunte debido a las vacaciones de verano, sin embargo no fue así, por lo que esperan que pronto salgan de esta situación crítica a causa del covid, y su situación mejore.

Esta pandemia, además provocó que implementaran varias medidas y las cuales siguen realizando a más de un año, como son la toma de temperatura, no permitir muchas personas en las habitaciones, así como la sanitizacion de las instalaciones, medidas que son por la seguridad de los mismos usuarios y del personal.

Y aunque el año pasado cerraron alrededor de 5 hoteles y moteles, esperan que esta situación no se repita y no cierren más establecimientos, aunque en algunos están recortando personal para poder sobrevivir pagando los impuestos y sobre todo el pago de la nómina.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario