Sin funcionar quirófanos del Hospital Civil de Oaxaca por paro de trabajadores de limpieza

-La falta del aseo obligó a los médico a detener funciones, sin embargo, los SSO no han pagado salarios a quienes cumplen con esa labor.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Debido a que el personal en paro es del área de limpieza y mantenimiento, esto ha provocado que en el hospital civil Aurelio Valdivieso, haya grandes cantidades de basura en diversas áreas como el quirófano, esto puede generar focos de infección importantes en los trabajadores y pacientes, motivo por el cual piden que se les regularicen los pagos.

Y es que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), sigue sin pagar el adeudo que tiene con trabajadores de los Servicios Integrales de Seguridad Limpieza y Mantenimiento SA. De CV. (SEGLIM), motivo por el cual realizaron este viernes un bloqueo en la calzada Porfirio Díaz a la altura de la fuente de la ocho regiones en la capital oaxaqueña.

Otros puntos que bloquearon fueron la carretera a Monte Albán, el crucero de la “Y” sobre la carretera federal 175 y Plaza Bella, esto debido a que los Servicios de Salud de Oaxaca que dirige Juan Carlos Márquez Heine, no les ha hecho el pago del adeudo que tienen con estos trabajadores de limpieza y mantenimiento.

En conferencia de prensa dijeron que en los últimos meses se les ha atrasado el pago de su quincena hasta por una semana, situación que ha provocado molestia en los trabajadores, sobre todo porque argumentan que los ponen a realizar otras actividades que no corresponden a las de su puesto.

