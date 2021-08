Resistencia a la vacuna: Solo 10% de la población sin vacunar en Chiltepec, asistió por la Cansino

–Según el registró que obtuvo la SEDENA, solo 390 personas acudieron a recibir la dosis, de los 4 mil chiltepecanos que no han sido vacunados.

Alex Morales

San José Chiltepe, Oaxaca. – Este viernes culminó la jornada de aplicación de la vacuna universal en el municipio de San José Chiltepec, implementada por la Secretaría de la Defensa Nacional a las personas que aún no han sido beneficiadas con esta dosis, para contrarrestar el covid-19.

Pese a la intención de los militares en cumplir al 100% la misión en esta jornada, pues la orden superior era que tenían que aplicar 4 mil dosis de la farmacéutica Cansino, resultó todo lo contrario, ya que en esas 48 horas que estuvieron en ese municipio, solo tuvieron como resultado que un 10% del padrón que faltaba por vacunarse asistiera, pues según los registros obtenidos, explicaron que fueron un total de 390 personas las vacunadas en esta jornada de vacunación en Chiltepec.

Y aunque a través de los medios locales previo a esta jornada se estuvo invitando a las personas a participar, lo cierto es que hubo poco interés de la ciudadanía, lo que basto para que el desánimo cayera en los elementos del ejército que esperaban mayor responsabilidad y participación ciudadana, para protegerse en esta pandemia.

Fue en el salón Bicentenario de esta población donde se llevó a cabo esta actividad y aunque siempre hubo disponibilidad de parte de la SEDENA, para atender a las personas que aún no se han vacunado, la mayoría optó por hacer caso omiso de estas recomendaciones, en un lugar que hace un año fue devastado por la epidemia con decenas de contagios y decesos.

De acuerdo con los datos del ayuntamiento de ese lugar, en la actualidad, existen alrededor de 50 casos de covid-19 tan solo en la cabecera municipal, sin embargo esto no ha sido suficiente para preocupar a las personas que son vulnerables como los niños y ancianos, que son los más propensos a sucumbir ante este mal.

Cabe recordar que el primer caso de contagio de covid que se registró en la Cuenca, fue precisamente una persona originaria de este lugar, quien recién había llegado de la franja fronteriza en la zona norte del país y quien había decidido regresar a su lugar de origen.

Comentarios

