Pide la LXIV Legislatura un regreso a clases seguro en Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan. Oax. 12 de agosto de 2021.- La Cámara de Diputadas y Diputados de Oaxaca llamó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y al magisterio oaxaqueño, a coordinar estrategias que garanticen un regreso a clases del próximo ciclo escolar seguro.

La proposición legislativa solicita implementar un sistema de clases especial en el cual se evite la aglomeración de personal y el estudiantado, con el fin de garantizar la salud de los niños y las niñas ante la ola de contagios de Covid-19 en el Estado.

Además, que la autoridad educativa y a la Secretaría de Salud de Oaxaca, en coordinación con las 570 autoridades municipales, implementen las medidas necesarias que no ponga en riesgo la vida del estudiantado, personal docente, padres y madres de familia.

El Parlamento Local también solicitó la construcción de los proyectos educativos locales, regionales, situacionales y contextualizados que permitan el regreso a clases en el siguiente ciclo escolar.

De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Educación Pública, emitido el 24 de junio, el ciclo escolar 2021-2022 iniciará el 30 de agosto. En tanto, la SSO dio a conocer que Oaxaca se encuentra en semáforo epidemiológico naranja, con posibilidad de cambiar a rojo.

El punto de acuerdo fue propuesto por congresistas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados en Pleno.

Comentarios

