Pese a incremento del Gas LP en Tuxtepec, no hay quejas ante Profeco

-Parece que a pesar del fuerte golpe a los bolsillos de las familias, los tuxtepecanos han resistido al alza del gas, o al menos no han sido víctimas de abusos por sus vendedores; pero sí hay queja por compras en línea.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – A dos semanas de comenzar a registrarse un alza en el Gas LP, del que Tuxtepec se vio afectado con un incremento en la última semana en comparación a la capital del estado, los ciudadanos no han reportado abusos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por algún tipo de abuso de sus proveedores.

Desde inicios de agosto, la Comisión Reguladora de Energía estableció precios para el Gas LP, sin embargo, a este municipio de la Cuenca no le ha favorecido con una baja, lo que ha representado un duro golpe a los bolsillos de las familias.

La jefa de la oficina receptora de quejas de Profeco en Tuxtepec, Guadalupe Cabrera Domínguez, apuntó que hasta este momento no han recibido ninguna queja por esta situación.

Caso contrario, a la población le ha afectado más las fallidas compras en línea, por las que las quejas incrementaron en el mes de julio.

Entre los cuales las principales inconformidades que exponen son los precios que los precios promocionados no se respetaron al momento de concretar la compra.

La funcionaria detalló que así mismo los usuarios se han quejado por que los artículos adquiridos mediante estos servicios en línea no cumplen con las características de los anuncios y o los detalles que se establecen en las promociones para asegurar la compra del cliente.

Por otra parte, la Profeco anunció que continuarán con la atención al público de forma remota, vía telefónica o por medio de correo electrónico debido al incremento de contagios de Covid.

Los horarios en los que se atiende es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde al número de oficina 2878753088 y a través del correo electrónico [email protected]

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario