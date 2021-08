¡Hospital de Tuxtepec bomba de tiempo! Hay fuga de oxigeno

-La fuga lleva más de un año y las autoridades aunque saben del problema, no lo han resuelto.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el paro que inició en el hospital General de Tuxtepec, el pasado 11 de agosto, este viernes el sindicato denunció una vez más, las carencias y problemas que enfrentan en el nosocomio, pero además evidenciaron que el hospital es una bomba de tiempo tras una fuga de oxigeno que hay en el área covid.

Ante este medio de comunicación, el Delegado Sindical Marco Antonio Hernández, denunció que el hospital General de Tuxtepec es una bomba de tiempo debido a que en el área covid, hay una fuga de oxigeno desde hace un año y aunque ya se le informó a las autoridades, éstas solo enviaron a la empresa que les abastece de oxígeno y en sus reportes informaron que las tuberías están obsoletas, sin embargo no hicieron algo por reparar esta fuga.

“Tanto desperdicio de oxígeno, como una bomba de tiempo, te imaginas llega a haber un corto circuito, una chispa algo mínimo que provoque un incendio, alrato todos van a quererse deslindar”, dijo.

Aunado a esto, en el pliego petitorio que entregaron a las autoridades del hospital, enfatizaron que el paro no lo van a levantar hasta que cumplan con sus demandas principales y que son el abasto de medicamentos y sobre todo de insumos básicos como gasas que no tienen, jeringas, así como hilo de suturas, ni medicamentos de sedación para los pacientes de covid “que va a pasar si definitivamente de la Secretaria de Salud se declara en banca rota que va ser del usuario a donde va a ir”

Además de que no les han hecho el pago del fondo del ahorro de los trabajadores bajo el estatus regularizados y formalizados, dinero que se les descontó durante un año y el cual siempre les depositan en los primeros días del mes de agosto, por lo que van a estar a la espera de quien se los depositen en el transcurso del día.

Pidió a la población que los apoyen y que se solidaricen ya que lo que piden es para mejorar el servicio a los usuarios.

