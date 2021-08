En Jacatepec, en lo que va de esta tercera ola suman alrededor de 30 contagios de covid

-Siguen con las medidas de sanidad



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En esta tercera ola de casos de covid-19, la cuenca del Papaloapan a ocupado el primer lugar a nivel estatal en cuando a la ocupación hospitalaria, ya que en todos los municipios se han reportado casos, en Santa María Jacatepec contabilizan alrededor de 30 contagios en esta tercera ola.



El Presidente Municipal Raúl Hernández López, dijo que a pesar de los cuidados de la ciudadanía y de implementar las medidas de sanidad, se reportan alrededor de 30 contagios en esta tercera ola, y no son únicamente de la cabecera si no de las comunidades.



Entre las medidas que se implementan son la sana distancia, el uso del cubrebocas, además de que solo permiten eventos necesarios, como los que han realizado y son para vacunar a los ciudadanos.



Este municipio ubicado en la Cuenca del Papaloapan, empezó a implementar varias medidas en días pasados, además de que también realizaron pruebas rápidas de covid, con la finalidad de que quien diera positivo se resguardara y tomara los cuidados necesarios.



Además a finales del mes de julio se colocó un filtro en la entrada al municipio en donde sanitizan a quienes ingresaban, aplicaban gel pero además desinfectan las unidades de motor, aunado a que les solicitan seguir con el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial y el uso del cubrebocas.

En el corte del pasado 3 de agosto, el municipio de Santa María Jacatepec se reportaban 29 casos desde el inicio de la pandemia a la fecha.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario