Artistas plásticos de Oaxaca continúan exigiendo instalarse en jardín Labastida

-Este viernes marcharon de Santo Domingo al zócalo, piden diálogo con Oswaldo García Jarquín e intervención del Gobernador



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más artistas plásticos de la ciudad capital se manifestaron, en esta ocasión realizaron una marcha para pedir al gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín que les permita instalarse en el Jardín Labastida para exhibir sus obras, además piden que se instale una mesa de diálogo con la autoridad municipal.



Los artistas se concentraron frente al ex convento de Santo Domingo de Guzmán, de ahí partieron en caminata hacia el zócalo capitalino, una de sus peticiones es que el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa intervenga en esta situación para que se les permita regresar al jardín Labastida.



Señalaron que desde el 15 de julio que se cerraron los accesos al zócalo, a la Alameda de León y al andador turístico, no les han permitido instalarse ya que para las autoridades son comerciantes informales, algo que dijeron es falso, ya que ellos únicamente exponen sus trabajos, además de que constantemente realizaban labores de limpieza y sanitización.



La lona que llevaban al principio del contingente decía: “Oswaldo Jarquín no a la represión de la cultura y el arte”, ya que ellos consideran esta acción de esa manera, aún cuando ellos imparten talleres de manera gratuita para fomentar el arte en las nuevas generaciones, además mencionaron que desde el 2018 ellos se han instalado en ese lugar para exhibir sus trabajos.



Es importante recordar que el pasado 7 de agosto los artistas plásticos se instalaron en el jardín Labastida, minutos más tarde llegaron elementos de la policía municipal, quienes los retiraron del lugar, el domingo se manifestaron con pancartas para pedir que les permitan exhibir sus obras, a pesar de que han pedido una audiencia con el edil capitalino, éste se niega a atenderlos.

