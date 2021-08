90% de hospitalizados en IMSS Tuxtepec no se vacunaron contra Covid-19; oscilan entre 30 y 50 años

-Los pacientes manifestaron en algunos casos que no quisieron vacunarse en su momento, por lo que el doctor de Medicina de Urgencias, Alfredo Sánchez Fentanez, exhortó a la población que aún puedan acceder a alguna vacuna, que se la apliquen.

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax., 13 de agosto de 2021.- Un promedio del 90 por ciento de los pacientes enfermos de Covid-19 internados en el Hospital General de zona 3 del IMSS de Tuxtepec no cuentan con alguna dosis de la vacuna contra el virus, dio a conocer el médico de urgencias del nosocomio, José Alfredo Sánchez Fentanez.

El médico, de atención en la zona Covid del IMSS en Tuxtepec, apuntó en entrevista con TvBus que son pacientes en edades jóvenes, adultos jóvenes y por debajo de la tercera edad los que presentan esta coincidencia.

Mientras que los adultos de más de 60 años que se encuentran hospitalizados y fueron vacunados presentan alguna comorbilidad, como es diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, daño hepático, entre otros.

Respecto a las edades jóvenes, detalló que hay pacientes de 24, 33, 37, y algunos entre rango de edad entre los 50 años.

El reporte del pasado miércoles indicó el registro de 13 pacientes hospitalizados.

