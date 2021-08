Todo el peso de la ley a quien busque obras por medio de la violencia: Alejandro Murat

-El gobernador de Oaxaca dijo que atrás quedaron los tiempos en que cualquier transportista o sindicato se quería adjudicar las obras.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, fue claro al señalar que atrás quedaron los tiempos en que cualquier transportista o sindicato se quería adjudicar las obras, dijo que ahora la empresa que gana la licitación es la que realizará los trabajos que le hayan sido asignados.

Sentenció que quienes en su momento realizaban estas acciones, se encuentran en la cárcel, que en caso de ser necesarios los volverán a meter a la cárcel, señaló que se aplicará la ley a quien busque por medio de la ruta de la violencia, adjudicarse obras, dijo que ahora las obras se otorgan por medio de las licitaciones.

El mandatario oaxaqueño dijo esto al ser cuestionado sobre la agresión que sufrió la Federación Internacional de Trabajadores de Oaxaca (FITO) el pasado 10 de agosto, luego de haberse manifestado en la avenida Símbolos Patrios, para pedir a CATEM que los incluya en los trabajos de la primera etapa de la obra, en la que se están invirtiendo 200 millones de pesos.

