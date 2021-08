Se plantarán más de mil 600 árboles en avenida Símbolos Patrios afirma SINFRA

-Este jueves la dependencia realizó un recorrido con organizaciones ambientalistas y vecinos de la zona, quienes se manifestaron.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La obra de ampliación de la avenida Símbolos Patrios ya inició y aún no se conoce a detalle el proyecto o por lo menos un render de cómo quedaría esta arteria vial de la capital oaxaqueña al término de los trabajos, al no conocer el proyecto, se ha especulado que se derribarán mil 500 árboles, lo cual ha provocado que grupos ambientalistas se inconformen.

Este jueves se sumaron los vecinos de la colonia Alemán, quienes durante unos minutos bloquearon la circulación en la avenida, ellos exigen que no se derriben estos árboles y que las autoridades del Gobierno del Estado les informen sobre el proyecto, minutos más tarde retiraron el bloqueo y continuaron con su manifestación.

Alrededor del medio día llegó el SubSecretario de Obras de SINFRA Manuel Meza Cortés acompañado por el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), para supervisar la obra y que se les explicara qué va a pasar con el arbolado de la avenida Símbolos Patrios, en ese sentido dijo que en el recorrido se detectarán los árboles que están en condiciones y cuáles no.

Dijo que esto servirá para detectar qué árboles ya están muertos, cuáles tienen problemas de plaga, cuáles han acelarado su envejecimiento, asimismo indicó que el proyecto contempla plantar alrededor de mil 600 árboles, mismos que tendrán una altura mínima de metro y medio y con los ambientalistas y expertos se definirá dónde se plantarán esos árboles.

