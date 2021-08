Se agotaron las vacunas antes de lo previsto en Tuxtepec aplicadas por SEDENA

-En el último día de la jornada, previsto para este 12 de agosto, las dosis se acabaron antes de mediodía; cientos de personas quedaron en fila sin vacunarse y preocupados por no alcanzar.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La jornada de vacunación universal en Tuxtepec, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, concluyó antes del tiempo previsto, pues para el mediodía de este jueves las dosis se habían agotado, mientras cientos de personas seguían formándose.

El término de esta actividad estaba previsto para el transcurso de este mismo 12 de agosto, sin embargo, la población no esperaba que no todos alcanzarían, por lo que el anuncio por parte del Ejército Mexicano causó sorpresa, inconformidad, preocupación y hasta molestia.

En el último día, las filas para recibir la dosis única de Cansino comenzaron desde las primeras horas del día, como ocurrió desde días antes.

Sin embargo, alrededor de las 11:00 horas los elementos del Ejército salieron de la sede, en la Casa de Cultura, para avisar que ya no habría más vacunas hasta nuevo aviso, a lo que de inmediato los interesados reaccionaron.

Hasta este punto de vacunación, para este sexto día de jornada, seguían llegando ciudadanos de municipios vecinos, tanto de Oaxaca como son de Ojitlán y Jalapa de Díaz, como del estado de Veracruz. Datos preliminares, de la autoridad municipal, indicaron que en el trascurso de los primeros tres días –del 7 al 9 de agosto- poco más de 5 mil personas habían recibido la vacuna.

