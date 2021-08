Reitera Murat, regreso a clases en Oaxaca será por consenso y diálogo

-Se escuchará la voluntad de los padres de familia y del magisterio.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El regreso a clases de manera presencial será por medio del consenso y del diálogo, en este proceso intervienen padres de familia, autoridades educativas, los profesores y las autoridades municipales, así lo manifestó el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa.

Señaló que se va a escuchar la voluntad de los padres de familia, lo mismo sucederá con el magisterio oaxaqueño, con base en los comentarios se decidirá de manera conjunta con las autoridades el regreso a clases presenciales en el estado de Oaxaca, indicó que estas pláticas se tienen planeado realizarse en los próximos días.

Es importante comentar que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio a conocer en días recientes que no hay condiciones para el regreso a clases de manera presencial en el estado de Oaxaca, con relación a ello el mandatario oaxaqueño dijo que será respetuoso de esa postura.

La Diputada Local por el PRI Maritza Scarlett Vásquez Guerra, presentó en el mes de julio un exhorto para que se vacune a los menores de edad, en ese sentido el Gobernador dijo que esa decisión le corresponde tomarla al Consejo de Salubridad del Gobierno Federal y no al Gobierno del Estado.

