Impulso Artesanal en Tuxtepec, la nueva estrategia para los creadores de la Cuenca

-El evento se realizará el próximo 14 y 15 de agosto y aquí te decimos dónde y los detalles del evento.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Impulso Artesanal es la acción que emprende el promotor cultural Tomás García Hernández, con el fin de buscar abrir espacios para los artesanos de la región de la Cuenca.

Este proyecto nace de forma independiente ante la necesidad de que los artesanos, vendan de forma directa a los clientes y los ciudadanos o interesados tengan las facilidades de adquirir artículos sin intermediarios.

Tomás García detalló que para el desarrollo del Impulso Artesanal no se cuenta con el apoyo de autoridades, pero sí de la iniciativa privada por parte del sector restaurantero, para ofrecer sus espacios para los artesanos.

En la primera edición en Tuxtepec, a celebrarse el 14 y 15 de agosto, se presentarán tres artesanas originarias de San Lucas Ojitlán, las cuales traerán bordados, telares de cintura y teñido de textiles de manera natural.

El plan es que la actividad se realice cada dos semanas con la exposición de distintos artesanos de los diversos municipios de la Cuenca, desde restaurantes, para aprovechar la asistencia de personas.

La exposición se llevará a cabo en el restaurante Casa Blanca, de desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas.

García Hernández agregó que este proyecto se desarrolló hace tres semanas en la capital oaxaqueña en el restaurante Catedral ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, con la participación de artesanos de Jalapa de Díaz y también en este caso cambiarán los expositores.

FOTO: Ilustrativa

