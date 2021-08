Habitantes de Paso Escalera en Usila, se niegan a suspender festividades

-La coordinación de Atención Regional ha solicitado en 3 ocasiones al agente municipal la cancelación o suspensión de la celebración masiva, pero la autoridad local afirma que la comunidad quiere fiesta.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que el estado de Oaxaca se encuentra en el color naranja de este semáforo epidemiológico, y que la cuenca registra hasta este miércoles 326 casos activos, en la comunidad de Paso Escalera, perteneciente a San Felipe Usila, los habitantes se niegan a suspender las actividades programadas para este fin de semana.

El coordinador de Atención Regional Víctor Virgen señaló que en 3 ocasiones han pedido al Agente municipal Fernando Roque Gregorio, suspender las actividades en esta comunidad, sin embargo éste se escuda al decir que se acordó en una asamblea, por lo que le informaron que de no acatarse y hacer las actividades programadas, una vez más estaría tocando el tema con los habitantes.

Agregó que le dijeron que en caso de realizar estas actividades y de haber contagios y defunciones, estarían responsabilizando a quien dio el sí para realizarlas.

Aseguró que existe la preocupación de las autoridades de la región de la Cuenca del Papaloapan, en suspender las actividades en donde haya la concentración de personas, ya que están consientes de que esto podría provocar casos de covid, pero además algunas defunciones en sus comunidades.

Y es que recordemos que en el mes de enero en la comunidad de San Juan del Río perteneciente a Santiago Choapam, se realizó un baile lo que provocó un brote de coronavirus con al menos 400 contagios y la muerte de unas 15 personas, y hasta hace unos días, se reportó la muerte del presidente Evergisto Gamboa, a causa del covid.

Comentarios

