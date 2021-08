Granada encontrada en la colonia Reforma de Oaxaca causa pánico; no se registraron daños

-La SEDENA determinó que se trató de una granada de humo, que ya había sido utilizada y abandonada en el sitio.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este jueves se reportó la presencia de una granada sobre la calle Violetas casi esquina con Belisario Domínguez en la colonia reforma de la ciudad capital, esto provocó la movilización de la policía estatal, quien acordonó el área, el artefacto explosivo se encontraba frente a un vivero.

De acuerdo a reportes extraoficiales, el artefacto fue reportado por uno de los vecinos, quien se enteró porque una persona que iba caminando la vio, minutos más tarde llegaron los elementos de la policía estatal, quienes acordonaron el área y esperaban la llegada del ejército mexicano para que se retirara la granada.

Los militares llegaron casi una hora después del reporte, comentaron que la granada ya había sido utilizada, que probablemente fue utilizada en otro lugar y ahí la votaron, es importante hacer mención que la granada era de humo y no de fragmentación, sin embargo provocó preocupación en los vecinos y comerciantes de la zona.

La granada de humo fue colocada en una caja por elementos del ejército mexicano, quienes indicaron que la granada por ser de humo y porque ya había sido utilizada, no fue necesaria la presencia de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

