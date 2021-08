Continua Marcelo Santos atendiendo necesidades más apremiantes en colonias de Valle Nacional

-Maquinaria de rastreo a través de CAO, proyecto de la planta tratadora, levantamiento topográfico de drenajes y la posible llegada de un banco, son las resultados del presidente electo en las últimas semanas.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Aunque faltan aún algunos meses para que inicie sus actividades en la próxima administración, el presidente electo de Valle Nacional Marcelo Santos Meneses, continúa recorriendo las comunidades y haciendo compromisos para poder dar los resultados, una vez que tome las riendas de ese municipio.

Y aseguró que algunos de estos compromisos se basan en el levantamiento topográfico para el drenaje de aguas negras en 7 colonias de esa población, así también como insistir en el proyecto de la planta tratadora para cuidar las afluencias del rio además de que se está buscando la gestión para la posible llegada de un banco a la cabecera municipal, donde se busca facilitar los servicios de transferencia y manejo de dinero de una forma más segura, que le de garantías y certeza a la ciudadanía de este lugar, para confiar su patrimonio en sucursales con mayor renombre.

Así mismo señaló que hoy en día Valle Nacional, requiere de muchos compromisos para salir adelante y destacó que las relaciones que tiene con los actuales funcionarios públicos, genera mayores condiciones para que las gestiones den resultados al 100%.

Aún a pesar de que no se cuentan con recursos para dar respuesta inmediata, aseguró Santos Meneses que se hace lo posible para atender las necesidades más apremiantes de algunas localidades, sin embargo reiteró que las responsabilidades se van atender de manera contundente, una vez que asuma el cargo.

Dijo que otra de las gestiones que logró a través de CAO fue el préstamo de un módulo de maquinaria, que servirá para darle mantenimiento de caminos a varias comunidades y colonias, por lo que aclaró que se estará coordinando con el actual edil Rey Magaña García para la facilitación de combustible el cual ayudará a que los trabajos de rehabilitación se hagan sin contratiempo en donde se requiera.

Por otro lado aceptó que con mucho gusto recibirá la estafeta para continuar con los trabajos de la modernización de caminos, de la carretera que conectará con San Felipe Usila, situación que se dará en su mayoría durante su administración, con el respaldo total del Gobierno Federal para que este proyecto sea toda una realidad.

