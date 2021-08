Con cambio de chapas y candados, arrendatario exige al gobierno de Oaxaca pago de rentas de oficinas de SSO

-El hecho ocurrió en Tuxtepec, donde el propietario tomó el poder del edificio de la Jurisdicción Sanitaria número 3, en el centro de la ciudad, como medida de presión.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. –Ante la morosidad del gobierno estatal para el pago de la renta de oficinas de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Tuxtepec, el propietario del inmueble cambió chapas y candados del acceso para impedir el uso de ese espacio y presionar a la autoridad a que liquide su deuda.

El hecho se registró la tarde-noche de este miércoles, cuando el dueño del inmueble ordenó a un par de soldadores realizar los cambios en el edificio ubicado en la calle de Morelos, en el centro de Tuxtepec, luego de no tener respuestas de las autoridades de la jurisdicción ni a nivel estatal por el pago de al menos 10 meses.

Esta forma de protesta se suma a la “toma” de oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca que realizaron el pasado 12 de julio otros arrendatarios en la capital del estado, por la deuda de seis meses de rentas.

Pese a la medida, aplicada en Tuxtepec, este jueves el dueño permitió, por medio de un guardia de seguridad, el ingreso controlado de algunos trabajadores que mantienen una protesta en el sitio contra los servicios de salud de Oaxaca, para que estos pudieran ocupar el sanitario, pero sin lograr la operatividad dentro del inmueble.

Mientras que ninguna autoridad se ha atrevido declara sobre el problema, el delegado Sindical del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud de la República Mexicana (FNTSRM) Alejandro Cortés Martínez, quien mantiene la protesta afuera de las oficinas de la jurisdicción, indicó que el adeudo puede oscilar entre 9 o 10 meses de renta.

El líder lamentó el hecho, sin embargo, dijo que los Servicios de Salud de Oaxaca son omisos en todos los sentidos, pues ellos como trabajadores no han recibido atención a sus demandas a pesar de la “toma” de oficinas desde hace 10 días.

Son alrededor de 80 trabajadores los que se mantienen en paro laboral. “Tal parece que a las autoridades no les importa que nosotros estemos en paro, sabiendo la situación de la pandemia además del trabajo que realizan los vectores en la detección de casos por dengue, zika y Chinkungunya”, expresó Alejandro Cortés.

