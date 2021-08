Basurero municipal y muro de contención en río Santo Domingo, será prioridad en la administración de Juan de Dios Jacinto en Usila

-Dijo que el proyecto de carretera, beneficiará a los dos municipios hermanados por su identidad chinanteca y para que su gente llegue en menor tiempo, a la capital del Estado.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Presidente electo de San Felipe Usila Juan de Dios Jacinto señaló que va en avance el proyecto de un basurero municipal que se requiere en esa municipalidad, así también dijo que se esta viendo el proyecto para reforzar el muro de contención del río Santo Domingo que son promesas que hizo en campaña y que esta buscando los mecanismos para cumplirle a su gente.

Así mismo señaló que el compromiso de dotar de medicamentos a las casas de salud, es otro de los compromisos que busca resolver al igual que las necesidades del campo, que ha sido de las mayores quejas que ha tenido de sus paisanos cuando estuvo en campaña.

En lo que respecta a la carretera que conectará a Usila con Valle Nacional, dijo que será muy productivo, pues aseguró que existen similitudes en la identidad y cultura de estos municipios chinantecos y es por eso que la interconexión que se daría entre estos dos pueblos a través de este acceso, será de beneficio para estas etnias, sobre todo en la distribución y transportación de sus productos agrícolas.

En lo que respecta al conflicto interno que se vive en Santo Tomás Texas, detalló que espera que pronto lleguen a un acuerdo, pues reiteró que este proyecto les va a traer desarrollo no sólo a las cabeceras municipales, sino también a las comunidades involucradas en este accesos.

A esto, se suma que habrá mayor fluidez para utilizar este acceso, ya que ven una posibilidad de llegar en menor tiempo a la capital del Estado, sin necesidad de cruzar por Tuxtepec que además de las horas que se necesitan se estarían ahorrando más de 100 kilómetros, teniendo como destino la ciudad de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario