Rebeldes a medidas anticovid, el 10% de comercios supervisados en Tuxtepec

-La Jefatura de Salud y Dirección de Comercio ha supervisado a unos mil 500 establecimientos, a los que les solicitan aplicar medidas o reforzar sus protocolos contra el coronavirus.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Para tratar de evitar la propagación de contagios de Covid-19 en los comercios de Tuxtepec ante la tercera ola, la autoridad municipal retomó la supervisión de establecimientos para demandar la implementación de medidas anticovid, pues varios comercios habían dejado de implementarlas.

Las autoridades municipales señalaron que en un recorrido entre mil 500 negocios supervisados, detectaron que cerca de un 10 por ciento había dejado de aplicar las medidas de higiene para erradicar los contagios.

El jefe de Salud municipal Abel Jiménez, detalló que entre los protocolos de higiene que se pide a los comerciantes es la colocación del tapete sanitizante, aplicar gel antibacterial a la entrada del establecimiento; el uso obligatorio de cubrebocas tanto para clientes como para trabajadores y en este caso con caretas de ser posible, así como establecer un punto de entrada y salida del local para evitar aglomeraciones.

Sin embargo, a pesar de esta actividad como gobierno, las autoridades siguen apostando a la responsabilidad ciudadana para cuidarse entre sí.

Pues, dijo, han sido flexibles en no establecer todavía sanciones a quienes no cumplan con los protocolos de higiene, por lo que el jefe de salud exhortó a la población a ser más responsables.

El doctor también invitó a la ciudadanía a acudir a vacunarse en la casa de la cultura, durante la jornada que lleva a cabo el personal de la Secretaria de la Defensa Nacional, la cual está programada a culminar este 12 de agosto.

En esta ocasión pueden acudir todas las personas de 18 años y más, sin importar residencia, pero que no hayan recibido alguna dosis de la vacuna contra covid. Los elementos del Ejército Mexicano aplican el biológico Cansino, de única dosis.

