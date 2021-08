Por falta de pago, paran labores trabajadores limpieza y mantenimiento de los SSO en Oaxaca

-Les adeudan una quincena, dijeron desconocer los motivos por el cual no les han realizado el pago de su salario

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles trabajadores de los Servicios Integrales de Limpieza y Mantenimiento de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), iniciaron un paro de labores, debido a que la dependencia les adeudada una quincena, la cual debió haber sido cubierta el pasado 5 de agosto, señalaron que hasta el momento no les han informado el motivo del atraso.

Los trabajadores que se manifestaron son los que laboran en las oficinas que se ubican en la calle de JP García en el centro histórico de la capital, ahí dijeron que el monto que se le adeuda a cada uno de los trabajadores es de mil 900 pesos, dijeron que la preocupación que tienen es que esta situación se repita en la próxima quincena que debe ser pagada el 20 de agosto.

Es importante mencionar que esta situación también afecta a los trabajadores que laboran en el hospital civil Aurelio Valdivieso, diversos centros de salud y en Casa Oñate, en todos esos lugares los inconformes no laboraron, asimismo dijeron tener temor de quién sus jefes tomen represalias contra ellos al hacer pública esta situación.

Finalmente dieron a conocer que en caso de que el pago de su quincena no se realice a más tardar este jueves, intensificarán sus medidas de presión, ya que afirmaron contar con el respaldo de personal sindicalizado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario