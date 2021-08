Oaxaca hace historia: Congreso aprueba figura de Diputados Migrantes

San Raymundo Jalpan, Oax. 11 de agosto de 2021.- La LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca hizo historia al decretar que, en adelante, el Poder Legislativo esté conformado por ciudadanos y ciudadanas integrantes de la comunidad migrante.

En Sesión Ordinaria virtual de este día, la representación popular aprobó reformas a los artículos 24, 33 y 34 de Constitución Política Local, para establecer que la ciudadanía oaxaqueña residente en el extranjero tenga derecho a votar y ser votada como diputados migrantes.

La nueva redacción establece que el Congreso del Estado estará integrado por 25 diputados según el principio de mayoría relativa y 17 diputados por el principio de representación proporcional, de los cuales uno tendrá el carácter de migrante o binacional.

La persona deberá acreditar la residencia binacional, en términos estipulados en la legislación respectiva.

De esta manera, el Parlamento oaxaqueño fortalece la pluralidad en su conformación, al reconocer plenamente los derechos políticos-electorales de este sector social que representa un importante soporte económico para la entidad; pero que por años tuvo sus derechos limitados.

La propuesta fue impulsada por la diputada Arcelia López Hernández, y los congresistas Pável Meléndez Cruz, Luis Alfonso Silva Romo y Emilio Joaquín García Aguilar, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, dictaminado por la Comisión de Estudios Constitucionales y aprobada por el Pleno Legislativo.

