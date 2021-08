Oaxaca en sexto lugar nacional de mortalidad infantil por Covid

-La entidad registra al 8 de agosto 31 fallecimientos, la mayoría de los casos están en el grupo de edad de 0 a 5 años.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- De acuerdo a información del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el estado de Oaxaca se ubica en el sexto lugar a nivel nacional en defunciones de niños y niñas, ya que al 8 de agosto de este año se contabilizan 31 fallecimientos, 19 niños y 12 mujeres, de esta cifra, 23 casos son de menores de 0 a 5 años, 3 de 6 a 11 años; y 5 más adolescentes de 12 a 17 años.

Los estados con más defunciones en menores son el Estado de México con 93, Baja California reporta 44, Puebla y Nuevo León contabilizan 42 defunciones cada uno, la Ciudad de México 41 y Guanajuato con 35, después de estas entidades se encuentra Oaxaca con 31 defunciones de menores.

Los municipios del estado de Oaxaca en dónde se han registrado estas defunciones son: Oaxaca de Juárez con 4, Juchitán, San Pedro Pochutla, Santa Ana Zegache y Santa Cruz Xoxocotlán con 2 defunciones cada uno, otros municipios en la lista la son Tehuantepec, Salina Cruz, Jalapa de Díaz, San Pedro Ixtlahuaca, Huatulco, Putla Villa de Guerrero, Asunción Nochixtlán y Santa María Colotepec, entre otros.

Otro dato que reveló SIPINNA, es que en lo que va de la tercera ola, se han reportado 613 defunciones en niños, niñas y adolescentes, esto debido al incremento de contagios en este sector de la población, pues durante la última semana de julio, se reportaron mil 637 nuevos casos en infantes.

Aún con lo alarmante de las cifras, el SubSecretario de Salud del Gobierno Federal Hugo López-Gatell, minimizó las defunciones en los menores, en la conferencia matutina del martes 10 de agosto dijo que la mortalidad en adolescentes y niños era baja en la segunda ola y que así se mantiene en esta tercera ola, agregó que el argumento de que esta tercera ola está afectando más a niños, niñas y adolescentes no tiene sustento en México y en ninguna parte del mundo.

