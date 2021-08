Limpian y sanitizan mercado 20 de Noviembre de la ciudad de Oaxaca

-Locatarios comentaron que contaron con el apoyo del gobierno municipal y de SAPAO.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Locatarios del mercado 20 de noviembre llevaron a cabo una campaña de limpieza y sanitización en todos los locales, para mitigar los contagios de Covid, así como proteger la salud de comerciantes, trabajadores y turistas que visitan este lugar emblemático de la ciudad capital.

Para poder realizar una limpieza a detalle, este miércoles el mercado cerró sus puertas a los clientes, esta actividad se realiza cada 4 meses, asimismo dieron a conocer que todos los locatarios deben contar con gel, sanitizar sus espacios y pedir a sus clientes que respeten la sana distancia.

El administrador del mercado 20 de noviembre Melitón Lavariega Torres, comentó que para esta actividad contaron con el apoyo del gobierno municipal, ya que una de las primeras acciones de limpieza que realizaron fue una descacharrización, mientras que SAPAO los apoyó para limpiar las trampas de grasa, ya que este mercado se caracteriza por la venta de comida.

