Instalan paro de 48 horas en Hospital de Tuxtepec y centros médicos de la región, para exigir pagos pendientes

-A partir de este miércoles, los integrantes de la Sección 35 del SNTSA iniciaron esta movilización a nivel estatal, ante la falta de compromiso de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. –Trabajadores del Hospital General de Tuxtepec, así como centros de salud de la región de la Cuenca, iniciaron un paro de labores por 48 horas para exigir a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) el pago del Fondo de Ahorro Estatal Capitalizable (FAEC).

La movilización la llevan a cabo integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 35, quienes demandan el pago puntual para personal de base regularizada y base formalizado, pues ha presentado atraso de casi dos semanas.

Esta problemática se vive en toda la entidad, por lo que la gremial convocó a una asamblea permanente para determinar más acciones, en caso de no obtener respuesta favorable y pronto de parte del gobierno del estado.

Por otra parte, el personal de la Jurisdicción Sanitaria de Tuxtepec, del Frente Nacional de Trabajadores de Salud de la República Mexicana mantienen “tomada” las oficinas de la Jurisdicción por líos internos y laborales.

Por medio de cartulinas, los manifestantes exigen la designación de personal calificado para el puesto de jefe de departamentos, la regularización del contrato colectivo, así también se oponen al despido del personal de contrato.

