Crecen contagios de Covid en Congreso de Oaxaca, en una semana suman 4

-Este miércoles se dio a conocer que tres colaboradores del Diputado Arsenio Mejía dieron positivo.



Oaxaca, Oaxaca.- 3 integrantes del equipo de colaboradores del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca Arsenio Mejía, dieron positivo a Covid, quienes se encuentran en aislamiento de acuerdo a lo que establecen los protocolos sanitarios, así lo dio a conocer el legislador este miércoles en la sesión virtual.

Señaló que se le debe dar seriedad a esta situación, es por ello que las sesiones desde hace 3 semanas se están realizando de manera virtual, con la intención de evitar concentración de personas en el recinto legislativo, aunque hay que mencionar que estos contagios en el equipo de colaboradores se dieron en esta modalidad.

Es importante mencionar que el pasado 5 de agosto el Diputado Local por MORENA Horacio Sosa Villavicencio, publicó en su cuenta de twitter, que dio positivo a Covid, a pesar de que ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el virus, en ese sentido el Presidente de la Mesa Directiva refirió que continuarán las sesiones de manera virtual.

Al cuestionar al Diputado Arsenio Mejía sobre el número de contagios que hay en el Congreso del Estado, respondió que no tenía el dato exacto, sin embargo reconoció que 3 de sus colaboradores dieron positivo, es por ello que hizo el llamado a la población a seguir las medidas de prevención, ya que los contagios se han incrementado en las últimas semanas.

