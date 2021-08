Asciende a 434 el número de migrantes fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos

-Representan 166 defunciones más en comparación con el reporte del año 2020, que era de 268 personas fallecidas por esta enfermedad.

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 11 de agosto de 2021.- El Gobierno del Estado a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), informa que con base en la información brindada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al corte del 06 de agosto del presente año, se tienen contabilizados un total de 5 mil 836 mexicanos que perdieron la vida por COVID-19 en la Unión Americana.

La directora general del IOAM, Aida Ruiz García declaró que de este total, 434 oaxaqueños se encuentran dentro de los afectados, lo que significa que tomando en consideración el corte del 2020, en el cual se contabilizaron 268, representan 166 las defunciones por esta contingencia durante el presente 2021.

Por lo tanto, mencionó que se encuentran a la espera de mayores datos por parte de la SRE para conocer con exactitud edad, sexo o comunidad de origen.

Indicó que Oaxaca ocupa el quinto lugar en decesos, tan solo por debajo de Guerrero con 449, Michoacán con 492, Jalisco con 500 y Puebla el de mayor afectación con 801 migrantes fallecidos.

Puntualizó que el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, por indicaciones del Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, ha hecho la gestión y repatriación en este 2021 de 304 restos mortuorios a su comunidad de origen, de los cuales, 234 son hombres y 70 mujeres.

De este total, uno corresponde a la Cañada, 41 a la Costa, 16 pertenecen a la región del Istmo de Tehuantepec, 99 a la Mixteca, 13 a la Cuenca del Papaloapan, nueve a la Sierra Norte, 40 a la Sierra Sur y 85 a los Valles Centrales.

Respecto a las causas de estas muertes, 124 fueron por muerte natural, 33 accidental, 17 muerte violenta, 16 muerte en el intento de cruzar la Unión Americana, 37 se investigan las causas y 77 por la COVID-19.

Ruiz García abundó que Estados Unidos planteó la extensión por un mes más de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera, por lo cual, exhortó a evitar migrar en estos momentos y poner en peligro su vida.

Finalmente, la funcionaria compartió el correo electrónico: [email protected] y el número telefónico: 951 121 03 28 para cualquier asesoría jurídica.

Además de la cuenta: [email protected] para el servicio de traslado de restos mortuorios, o bien el número telefónico 951 557 05 40 para la atención que se solicite.

Comentarios

