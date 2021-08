Aplican vacunas contra Covid, a personas de 30 a 39 años en la capital

-Las vacunas se están aplicando a la población sin importan el municipio de procedencia

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles inició la aplicación de la vacuna contra el Covid al grupo de edad de 30 a 39 años de edad en la ciudad capital, las dosis que se están aplicando son de la vacuna AstraZeneca, para esta actividad se habilitaron cuatro sedes, el gimnasio de la UABJO, el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), el hospital militar de Santa María Ixcotel y la explanada municipal de Trinidad de Viguera.

Desde que inició la aplicación de la vacuna, se registraron largas filas de personas en cada una de las sedes, sin embargo se ha registrado una fluidez considerable, lo cual ha generado que al momento no se hay largas filas en cada una de las sedes, es importante hacer mención que a diferencia de otras jornadas, en esta ocasión se está vacunando a personas sin tomar en cuenta el municipio en el que viven.

De acuerdo a comentarios de algunas personas formadas en la fila, denunciaron que hay quienes venden los lugares, practica que se ha registrado desde que se inició con la aplicación de la vacuna contra el Covid, asimismo manifestaron su inconformidad debido a que no se estaba respetando la fila, sobre todo porque algunos de ellos pernoctaron para ser de los primeros en ser vacunados.

