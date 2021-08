Afirma presidente electo de Jacatepec, que no hay coordinación con autoridades para entrega recepción

-Señaló que existe inquietud en las comunidades por las condiciones en la que reciben el inmueble en cada cambio de administración.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Pese a su contundente triunfo en las elecciones pasadas, el presidente electo de Santa Maria Jacatepec, el doctor Gadiel Rogelio Rodríguez Gómez, señaló que hasta el momento no ha tenido un acercamiento con el actual edil Víctor Raúl Hernández López, para establecer la mesa de negociaciones de lo que sería la entrega recepción antes de qué culmine este año.

Reiteró que aunque aún faltan algunos meses, existe el precedente en este municipio de las malas condiciones en que reciben el inmueble en cada cambio de administración, a lo que resaltó que en muchas de las ocasiones ha sido saqueado totalmente, por lo que indicó que en las comunidades prevalece la inquietud y la incertidumbre de como se recibirá este ayuntamiento, puesto que aún se desconoce quien asumirá el cargo, una vez que el actual Edil se integre a la Cámara de Diputados del Congreso Local.

Por otro lado explicó que en su recorrido por las comunidades como médico, ha estado exhortando a la población a mantener las medidas sanitarias e invitándolos al distanciamiento social, ya que abundó que es la forma más eficaz para evitar algún contagio.

Explicó que la situación en su municipio por un momento fue alarmante ante las casos registrados, ya que mencionó que llegó atender hasta 7 miembros tan solo de una familia, por lo que la información a los pueblos sobre la situación epidemiológica debe ser fundamental puntualizó, para que así haya mayor cuidado en las personas y el peligro que está representa.

Dijo que ante las críticas generadas hacia el gobierno Federal, Estatal y municipal, por las medidas que se han estado tomando y que en muchos casos ha ocasionado inconformidades en el sector poblacional, Rodríguez Gómez agregó que la responsabilidad de protegerse es de uno mismo, sin embargo manifestó que es algo que la misma ciudadanía ha olvidado hacer y es por eso el gran número de casos que han surgido en esta tercer ola.

Por último el conocido doctor del pueblo, recomendó a la gente de Jacatepec a seguir cuidándose, ya que dijo que la enfermedad esta latente y aunque muchos ya se vacunaron, pueden seguir siendo portador del virus, situación que pone en riesgo a los menores que se encuentran vulnerables porque aún no se vacunan.

