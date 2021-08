Sección 22 de CNTE dice no a clases presenciales; Sección 59 de SNTE a favor de un regreso seguro

-El inicio del ciclo escolar 2021-2022 ha contrapuesto una vez más a las dos secciones magisteriales en Oaxaca frente a la crisis de la pandemia y el anuncio del Gobierno Federal, sobre un regreso a las aulas.

Yuri Sosa

Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de agosto de 2021.- Debido a la permanencia de la pandemia por Covid-19, el regreso a clases de forma presencial en Oaxaca está negado por parte de la Sección 22 del SNTE , mientras que la Sección 59 ha abierto la posibilidad a un regreso paulatino y seguro como lo ha indicado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este martes la Sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció que comenzarán el nuevo ciclo de forma virtual, mismo que dará inicio el 25 de agosto, antes que lo programado por la Secretaría de Educación Pública.

El secretario general de la gremial disidente, Eloy López Hernández, señaló que en Oaxaca “no existen condiciones para un regreso a clases de manera presencial pese a posición del gobierno federal”.

Destacó que la sección 22 cuenta con una radiografía de situación que se vive en la entidad con respecto a los contagios de Covid, por lo que ven inviable un regreso a las aulas.

Sin embargo, durante este mes los maestros realizan trabajos rumbo al inicio escolar bajo los mecanismos que permitan el aprendizaje, agregó en conferencia de prensa de forma virtual.

El líder demandó en conferencia de prensa que la voz del magisterio los padres de familia y las autoridades locales sean escuchadas con respecto a esta situación.

Por su parte, la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció que el regreso a clases se dará de forma coordinada con las autoridades, de manera responsable y comprometida.

El delegado Especial de la Sección 59 del SNTE, Ricardo Mosqueda Lagunes, dio a conocer de este posicionamiento en la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas, impulsada por el SNTE, cuyo objetivo es un regreso ordenado, seguro, responsable y cuidadoso para garantizar la integridad de alumnos y docentes.

Esta gremial indicó que mientras se define el regreso en Oaxaca se generarán las condiciones para volver de forma paulatina, así como mantiene un diálogo permanente con las autoridades y padres de familia para determinar las condiciones de la educación escolarizada y semiescolarizada en el próximo ciclo escolar

“Debemos adaptarnos a esta nueva realidad porque el daño al desarrollo educativo, a la salud emocional y mental de nuestros alumnos, está en juego”, expresó el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Prof. Luis Alberto Salinas Cruz.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario