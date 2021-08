Reverdece árbol de Nacaxtle ante primer tratamiento de rehabilitación

-La dirección de Medio Ambiente de Tuxtepec prevé una segunda aplicación de químicos para contrarrestar parasitosis, hongos y barrenadores que afectan al ejemplar.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Luego del primer tratamiento para retirar un mortal parásito del emblemático árbol de Nacaxtle del parque Juárez de Tuxtepec, el pasado 24 de julio, este volvió a presentar un follaje más verdoso, el cual da señales de una mejora en su condición.

La dirección de Medio Ambiente municipal contempla una segunda intervención para próximos días, y con eso ofrecer condiciones para prolongar los años de vida a este ejemplar icónico para los tuxtepecanos.

Saúl Alatorre Mejía, director de Medio Ambiente, detallo que durante la primera limpieza se removió en un 90 por ciento el huésped que se apoderaba de la superficie del Nacaxtle; el suelo se calcificó y se aplicaron tratamientos químicos para que el árbol genere más raíz y pueda alimentarse de los minerales del suelo.

Estos trabajos provocaron que el árbol se cubriera más con su propio follaje, presentando con el paso de los días una copa más verde y en sus ramas de colores más vivos.

Además de la poda de ramas secas, también se realizó la remoción de cableados de las series navideñas que se le colocaron años atrás, lo que de alguna forma a contribuido a su mejora.

El funcionario añadió que durante la segunda ronda de cuidados se aplicarán químicos que promoverán el crecimiento del follaje del árbol, así como continuarán con el tratamiento que busca la eliminación de los barrenadores en el tronco, lo que genera humedad y hogos al interior y a largo plazo causarle daños graves.

Este ejemplar ha sido reconocido por la Secretaria de Medio Ambiente del estado de Oaxaca y próximamente se busca reconocer más ejemplares de tal magnitud que son icónicos de Tuxtepec, indicó Alatorre Mejía.

Alguno de los árboles que pueden ser reconocidos son el “Nacaxtle” ubicado en inmediaciones del Puente Tuxtepec, en la carretera a Valle Nacional frente a la cervecera y el árbol de Pochota” de la calzada del Tecnológico Nacional por su gran tamaño y longevidad .

El director dijo que seguramente hay más ejemplares notables en la ciudad, por lo que es importante continuar con su búsqueda en apoyo con ambientalistas y ciudadanos.

