Mujeres son más vulnerables a violencia de género que a un Cáncer de Mama o cervicouterino: Embajadora de la Paz

-137 mujeres mueren diariamente al ser violentadas por su pareja.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La joven bailarina y Embajadora de la Paz de Iberoamérica y el Caribe Aleida Ruíz Sosa, dijo que lamentablemente las mujeres corren más riesgo de sufrir violencia de género que padecer cáncer de mama o cervicouterino, incluso reveló que 137 mujeres mueren diariamente al ser violentadas por su pareja.

Otra situación a la que se enfrentan las mujeres y principalmente las menores, es que en varios lugares del mundo y también en el estado de Oaxaca se continúa obligando a niñas menores de 17 años a casarse a cambio propiedades y señaló que hay quienes las venden a cambio de un cartón de cervezas.

Esta declaración la hizo en el marco de la inauguración de un mural del programa “movimiento vecinal” en el barrio de Jalatlaco de la ciudad de Oaxaca, en la que el artista tuxtepecano Fredy Samuel, fue el encargo de diseñar el mural y contó con la colaboración de dos pintores más de la capital oaxaqueña.

Ruíz Sosa dijo que por medio del arte se puede crear conciencia en la sociedad para que se respeten los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas, así como sensibilizar a la sociedad para erradicar estas prácticas.

Aleida Ruiz Sosa es una bailarina mexicana, Embajadora de la Paz de Iberoamérica y el Caribe nombrada por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas ​2019-2020, fue nominada al Premio Internacional de la paz Infantil 2020 por la fundación KidsRights.

Recibió el premio de la Juventud del estado de Oaxaca en 2017 en la categoría de Actividades Artísticas, también recibió el Galardón de Oro José Vasconcelos,​ el Premio Municipal de la Juventud 2019 del estado de Oaxaca, el Pergamino de Oro al Mérito Andrés Henestrosa en 2016, en 2020 recibió la​ Distinción Mujer Oaxaqueña Antonia Labastida otorgada por el Municipio de Oaxaca de Juárez y la Medalla Juana Catalina Romero Egaña 2020 otorgada por el Congreso del Estado de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario