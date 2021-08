Garantiza SSPO el derecho a la salud pública para la población penitenciaria en Tanivet

-Por indicaciones del titular de la dependencia, en coordinación con los SSO, se ha implementado el programa de Detección Oportuna de Enfermedades de Transmisión Sexual

-Se aplicó la jornada de pruebas para detección del VIH, el cual inició el pasado 4 de agosto y finalizará el próximo 25 del presente mes

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de agosto de 2021. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), que encabeza Heliodoro Díaz Escárraga, tiene como objetivo garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), e implementar programas de salud que mejoren sus condiciones de vida y propicien su reinserción efectiva en la sociedad.

Motivo por el cual, la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social (SPyRS), informó sobre el inicio de la aplicación de pruebas para detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), treponema pallidum y virus de hepatitis “C”, bajo el impulso del eje rector de salud y por supuesto, con el apoyo del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida).

Lo anterior, a fin de que a las PPL del Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, se les pueda detectar la presencia de anticuerpos de las enfermedades de transmisión sexual antes mencionadas; además de concientizarlas sobre la importancia de mantener prácticas sexuales de manera responsable.

Es preciso informar que el modelo de reinserción social promovido por la actual administración, parte de garantizar condiciones dignas para la vida penitenciaria y su posterior inclusión a la sociedad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario