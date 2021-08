Entrega IEEPO resultados del proceso de selección para ingresar a las 11 Escuelas Normales de Oaxaca

-Con certificación notarial, de forma legal y transparente atestiguaron representantes del magisterio y estudiantil.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de agosto de 2021.- Luego de un proceso legal y transparente, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes, entregó -con certificación notarial- a la y los directores de las 11 Escuelas Normales de Oaxaca los resultados del proceso de selección 2021-2022, en el que participaron las y los aspirantes a estos planteles en la entidad.

Este proceso, cuyo seguimiento estuvo a cargo del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se llevó a cabo conforme a la norma establecida y ante las y los representantes del Instituto, de la Secretaría de Trabajos y Conflictos del nivel de Formadores de Docentes de la Sección XXII del SNTE, de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) y de la Notaría Pública 45 de Oaxaca.

El titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes del IEEPO, Carlos Alberto Cuevas Cervantes, con la representación del Director General de este Instituto, señaló que el proceso de ingreso a las Escuelas Normales de la entidad inició con la emisión de la convocatoria de cada uno de los 11 planteles, en donde se estableció el procedimiento que debían seguir las y los aspirantes.

Expuso que en este año la instancia encargada de llevar a cabo el proceso de registro, así como la aplicación y evaluación del examen, fue la Universidad Veracruzana, institución de educación superior con un amplio prestigio a nivel nacional, por la aplicación de exámenes en la modalidad presencial y a distancia, esta última con el fin de priorizar el cuidado de la salud y la vida de las y los aspirantes participantes, así como del personal docente y administrativo que apoyan para su realización.

El registro para las y los aspirantes fue del 12 de abril al 5 de julio pasado; se contó con la participación de egresadas y egresados del nivel medio superior, con un total de 3 mil 728 registros. La aplicación del examen se llevó a cabo los días 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto, con una participación de un 96% de aspirantes.

Cuevas Cervantes explicó que tomando en consideración que algunos aspirantes no pudieran contar con las condiciones adecuadas para presentar su examen en la modalidad a distancia, el día 3 de agosto, se instalaron módulos en las 11 Escuelas Normales con la finalidad de que lo realizaron de manera presencial; donde solo 1 aspirante se presentó en la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo.

Como lo establece la propia convocatoria y para brindar certeza y legalidad, este lunes se entregaron los resultados a la directora y los directores de las 11 Escuelas Normales del estado. También fueron publicados en las páginas oficiales de cada uno de los planteles y en la página web del IEEPO: www.oaxaca.gob.mx/ieepo, por lo que ahora las y los aspirantes que hayan obtenido un lugar para ingresar a alguno de los planteles deberán realizar su proceso de inscripción correspondiente.

El titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes, agradeció y felicitó a quienes hicieron posible este proceso, así como a las y los aspirantes que participaron en el mismo, mostrando su compromiso y responsabilidad para su preparación profesional.

Así también reconoció a la Universidad Veracruzana el apoyo brindado, garantizando en todo momento, transparencia e igualdad de condiciones para las y los aspirantes.

En tanto, el secretario de Conflictos del nivel de Formadores de Docentes de la Sección XXII del SNTE, Gerardo García López y la auxiliar de este nivel, Juana Román Pérez, expusieron la transparencia y legalidad en que se llevó a cabo este proceso, las cuales les brinda certeza a quienes cursarán sus estudios profesionales en una de las 11 Escuelas Normales de la entidad.

“Es el resultado de la coordinación que se mantiene con el IEEPO, en donde se coadyuva para la realización de estos procesos a favor del normalismo de Oaxaca”, señalaron.

Asistió la representante estudiantil del CENEO, Mhara Karen Zepeda López, y el representante de la Notaría Pública 45 de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario