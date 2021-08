Con una ambulancia Cruz Roja en Tuxtepec mantiene operatividad; el Patronato trabaja para llegar al 100% de servicios

-El nuevo comité a cargo de Carlos Vera recauda fondos para sacar del taller a dos ambulancias más y para poner en marcha otros servicios, como atenciones en el hospital de la institución.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La Cruz Roja Mexicana en Tuxtepec entró en funciones desde el pasado 14 de julio con un nuevo comité, sin embargo, aún siguen luchando con algunas carencias para reanudar los servicios en su totalidad y ofrecer una mayor atención a la población.

El presidente del Patronato de la Cruz Roja en Tuxtepec, Carlos Vera Vidal, dijo que los representantes de la institución trabajan en la recaudación de fondos para que se logre contar con el parque vehicular completo de ambulancias, pues solo se ofrece el servicio con una, así como contar con personal médico y de auxilio para brindar atención nuevamente en el nosocomio.

Hasta el momento, se encuentran todavía dos ambulancias en el taller y aun se requiere del 50 por ciento del monto total a pagar, por la reparación.

Aclaró que por el momento no están atendiendo a ningún paciente covid, así mismo tampoco están realizando traslados de pacientes covid, ya que no se tienen las condiciones necesarias para brindar esa atención especial, pero no descartó que en un futuro puedan contar con el equipamiento y sumarse al apoyo de enfermos por el virus.

Carlos Vera Vidal comentó en entrevista para TVBUS, que tras el cambio del patronato, solo falta recibir la ratificación de la Cruz Roja Mexicana de la Ciudad de México.

Carlos Vera dijo que el servicio de oficina dentro de las instalaciones está disponible de las 8:00 a 20:00 horas. En caso de que alguien requiera algún informe puede acercarse en ese horario, o también quien guste realizar una aportación o donación puede hacerlo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario