Arrancan obra de pavimentación para conectar Valle Nacional con San Felipe Usila

-Después de más de 20 años de conflicto en Santo Tomás Texas, por fin se dio el banderazo de salida de este proyecto que unirá a los 2 municipios chinantecos.

Valle Nacional, Oaxaca.- Este martes dio inicio el arranque de obra del proyecto que busca conectar a San Felipe Usila con Valle Nacional, un proyecto Federal el cual fue un compromiso del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a su paso por este lugar.

Este proyecto tan esperado por las etnias Chinantecas que vieron pasar durante varias administraciones y el cual no avanzaba debido al conflicto agrario que sostenian comuneros y ejidatarios por más de 20 años en la comunidad de Santo Tomás Texas, que es paso obligado para conectar a estos 2 municipios.

Dicha obra tendrá una inversión de mas de 14 millones de pesos en esta primera etapa y tendrá como destino la comunidad de Arroyo de Banco, donde culminarán los primeros 3 kilómetros y medio que comprenden en este primer ejercicio, que se pretende terminar en este mismo año.

Por su parte el presidente de Valle Nacional Rey Magaña García informó y reconoció ante los presentes, el esfuerzo y la solidaridad de todos los pobladores de esta zona, pues manifestó que nunca bajaron los brazos para que este proyecto se lograra y dijo que hoy más que nunca se debe de trabajar unidos para lograr lo que se propongan.

Así mismo el Presidente de San Felipe Usila Filemon Bernardo Hernández, agradeció a todos los involucrados por este proyecto que ahora emprenden, no sin antes informar que también otros municipios de la misma zona como San Pedro Teotila, San Andrés Teotilalpan y Tlacoazintepec, van a resultar beneficiados con este mega proyecto, que disminuirá el tiempo de recorrido para viajar a la capital del Estado.

Más tarde el edil vallense comentó que pese al poco tiempo que le queda al frente de esta administración, la estafeta se la estará pasando al presidente electo Marcelo Santos Meneses para que le de continuidad a este proyecto y se pueda lograr este sueño tan anhelado para habitantes de San Juan Palantla, San Lucas Arroyo Palomo y Arroyo de Banco, que durante más de 18 años estuvieron esperando a que se cristalizara esta obra.

A este evento acudieron los presidentes electos de Santa María Jacatepec Gadiel Rodríguez Gómez, así como el de Ayotzintepec Ismael Marín y el de Usila Juan de Dios Jacinto y de Valle Nacional Marcelo Santos, ademas de Bernardo Soriano quien asistió en representación del Diputado Federal Electo Angel Dominguez y diversas autoridades auxiliares de las comunidades beneficiadas que fueron testigos de este hecho que consideraron histórico, para estos dos municipios chinantecos.

