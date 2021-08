Acusan a Vera Salinas, de estar detrás de agresión contra transportistas

-Lo responsabilizan de cualquier daño o agresión, en contra a integrantes de la Federación Internacional de Trabajadores de Oaxaca.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Secretario General de la Federación Internacional de Trabajadores de Oaxaca (FITO) Hipólito Rojas, acusó al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca José Manuel Vera Salinas, de haber enviado porros para agredir a los integrantes de su gremio, quienes se manifestaban en la avenida Símbolos Patrios.

Agregó que responsabiliza a Vera Salinas de lo que pueda sucederle a cualquiera de los integrantes del FITO, ya sean taxistas, transportistas, tractocamioneros o del servicio de fletes, incluso Hipólito Rojas lo responsabiliza también de cualquier daño o agresión, que pueda sufrir él o su familia.

Esta acusación la hizo en una conferencia de prensa que dio luego de la agresión que sufrieron integrantes del FITO, quienes se estaban manifestando por segundo día consecutivo en la avenida Símbolos Patrios, para pedir que se les incluya en los trabajos que se realizan en esta arteria vial de la capital oaxaqueña.

Los manifestantes estacionaron sus unidades de transporte sobre uno de los carriles sin obstruir el paso, luego de unos minutos, llegó un grupo de choque, quienes empezaron a lanzar piedras a las unidades estacionadas, provocando daños en parabrisas, cristales y espejos, como saldo de esta agresión, se reportan 18 personas lesionadas.

Hipólito Rojas dijo que los agresores se llevaron carteras y teléfonos celulares de las personas que se encontraban en la manifestación pacífica, señaló que también se robaron herramientas de vehículos, finalmente dijo que la agresión no pasó a mayores, debido a la rápida intervención de la policía estatal.

