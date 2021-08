Asegura Congreso de Oaxaca gratuidad de insumos para la salud menstrual

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de agosto de 2021.– La LXIV Legislatura aprobó establecer la obligación de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), de entregar gratuitamente insumos para la salud menstrual de las mujeres, a fin de apoyar la economía de este sector vulnerable y contribuir a la igualdad de género.

Se trata de una reforma al Artículo 31 de la Ley Estatal de Salud, que establece como un derecho de las mujeres, recibir toallas sanitarias y demás insumos de forma gratuita en las unidades médicas, centros y casas de salud de Oaxaca.

Con este beneficio, una vez que el Poder Ejecutivo instrumente esta política pública, las mujeres oaxaqueñas ya no gastarán para adquirir este insumo necesario para la higiene y salud reproductiva.

Esta carencia de servicios y acceso a productos de higiene se genera principalmente en poblaciones indígenas, donde las mujeres viven en situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad, lo que impide que tengan un ciclo menstrual íntimo, cómodo y seguro.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza, carentes de abasto diario de agua, servicios sanitarios y dinero.

La reforma al Artículo 31 fue propuesta por la diputada local, Elisa Zepeda Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, dictaminada por las Comisiones permanentes Unidas de Salud y de Igualdad de Género, y aprobada ante el Pleno.

