Viento tira emblemático árbol de 200 años, sembrado por Guadalupe Victoria en Oaxaca

-Se trata de un higo que plantó en el año de 1812.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Uno de los árboles que se cayeron por las rachas de viento que azotaron a la ciudad capital, tenía más de 200 años de vida, lo relevante de esto, es que fue plantado por el primer Presidente de México Guadalupe Victoria en el año de 1812, así lo dio a conocer el Presidente del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO) Gerardo Aldeco Pinelo.

Dijo que el árbol no presentaba ninguna plaga, aunque mencionó que se desconoce si era por un factor natural o alguien se la había retirado, indicó que lamentablemente algunos vecinos y autoridades son de la idea de colocar jardineras alrededor de los árboles, algo que obstruye el crecimiento de las raíces de soporte, por lo que esto pudo haber sido un factor para este árbol emblemático se cayera.

Para tratar de revertir la pérdida de este árbol, el colectivo realizará un experimento el cual consiste en cortar algunas ramas y raíces, para poder plantarlos en otros espacios, todo esto señaló Aldeco Pinelo, estará supervisados por expertos, el objetivo es plantar estos injertos en algunas viviendas y en algunos espacios públicos.

Señaló que no Oaxaca no se puede dar el lujo de seguir perdiendo árboles, ya sea por caídas provocadas por los fuertes vientos o por obras de infraestructura urbana como la que se está realizando en la avenida Símbolos Patrios, sobre todo porque los incendios forestales han acabado con varias hectáreas de bosques en la región de los valles centrales.

Es importante hacer mención que de acuerdo con el pintor Francisco Verástegui, el árbol en cuestión fue sembrado por Guadalupe Victoria, luego de haber ganado una batalla en la ciudad de Oaxaca en noviembre de 1812, de acuerdo al relato del artista, Guadalupe Victoria tuvo que lanzar su espada al otro lado del río Jalatlaco al grito de “va mi espada en prenda, voy por ella”, para poder cruzar el afluente y vencer a las fuerzas realistas que resguardaban la zona, es por esa razón que al vencer en la batalla, plantó el árbol justo dónde había caído su espada.

