Sufre Tuxtepec carencias de infraestructura para cultura; se espera que la nueva administración mejore las condiciones: Promotor

-Mencionó que hay talentos pero que se requieren de nuevos espacios para mostrar sus expresiones culturales, a través de diversas actividades en la ciudad.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Afirma Tomás García Hernández promotor cultural, que Tuxtepec carece de infraestructuras para crear espacios culturales y prueba de ello, es que son mínimos las actividades donde los artistas y artesanos puedan mostrar sus talentos.

Mencionó que en este municipio existen talentos, sin embargo dijo que faltan estos espacios para poder incorporarlos al mobiliario urbano, donde el arte y el talento puedan tener el reconocimiento por sus expresiones culturales.

Precisó García Hernández que hay un compromiso con la Nueva administración del ayuntamiento que presidirá Irineo Molina Espinoza, de destinar el 3% de los recursos de este municipio, por lo que espera que se concrete este compromiso para que se puedan abrir estos espacios que tanto hacen falta, para ponerse a la par con la capital del Estado.

Por otro lado y en lo que respecta al museo Casa Verde, señaló que están por reiniciar los trabajos de remodelación para culminar con esta primera etapa, donde se busca reforzar los accesos para mayor seguridad y sobre todo, tener un espacio digno para los visitantes y los propios artistas que buscan espacios así.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario