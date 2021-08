Se suma SEMOVI, Policía Vial y Jurisdicción Sanitaria a saneamiento de transporte público en Tuxtepec

-Esta fue una iniciativa tomada por el gremio taxista, con la finalidad de contribuir a frenar la propagación del Covid en el municipio.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – A casi una semana de la puesta en marcha de la iniciativa de saneamiento de unidades por parte del gremio taxista en Tuxtepec, se sumaron autoridades estatales en apoyo a las actividades a favor del gremio y la población.

Este lunes se unieron a la sanitización del transporte la Secretaría de Movilidad (Semovi), Policía Vial y la Jurisdicción Sanitaria número 3, logrando en esta jornada la desinfección de 24 autobuses de la modalidad urbano, 90 taxis, 40 camionetas mixtas con rutas hacia los municipios de Jalapa de Díaz, Ixcatlán y Ojitlán.

Luis Alfonso Reyes Sánchez, presidente de la “Unión de Choferes 23 de Noviembre” indicó que también se aplicó gel desinfectante a poco más de 800 personas y se estableció que entre las nueve uniones de taxistas, brindarán este servicio, lunes, miércoles y viernes, con posibilidades de sábado y domingo dependiendo con el material que cuenten.

Ante este resultado siguen pidiendo se sumen autoridades en apoyo a un beneficio que es para toda la población, pero sobre todo exhortó la ciudadanía a ser más responsable y sumarse a donar insumos como cubrebocas, gel, liquido sanitizante bombas e incluso agua, para quienes se dedican a realzar esta tarea de desinfección.

Hasta ahora los gastos los han cubierto los taxistas y todo depende, de los recursos disponibles para continuar y lograr otro de los objetivos es la colocación de dos filtros más para cubrir las principales arterias de entradas y salidas del municipio, como sería uno en inmediaciones de la cervecera y otro en el boulevard Cuatro Carriles o Bicentenario.

