Refrenda LXIV Legislatura de Oaxaca, trabajo a favor de los pueblos indígenas y afromexicano

San Raymundo Jalpan, Oax. 09 de agosto de 2021.- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca, refrendó su compromiso de trabajar para garantizar la igualdad y respeto a los derechos de este sector poblacional.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Fredie Delfín Avendaño, aseguró que desde esta representación popular se ha legislado con orgullo y compromiso para alcanzar el bienestar de los pueblos y las comunidades oaxaqueñas.

De esta manera se ha pugnado por tutelar el respeto y la libre determinación en la toma de decisiones, a nivel gubernamental, que les afecten e impacten su desarrollo.

La diputada Gloria Sánchez López, presidenta de la Comisión permanente de Pueblos Indígenas y Afromexicano, señaló la necesidad de proponer mecanismos, con la participación significativa y efectiva de las personas involucradas, que combatan problemáticas como la exclusión y marginación que afecta a los pueblos indígenas.

“Uno de los logros, es la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y Afromexicano en el Estado de Oaxaca, con la cual el derecho a la consulta adquiere rango constitucional”, dijo.

Esta ley dota de voz plena a las comunidades indígenas y afromexicanas, sin vulnerar sus derechos en cuanto a recursos y territorios. Además, garantiza la obtención de beneficios respecto a los proyectos o planes que involucren sus tierras, recursos naturales o conocimientos culturales.

También, la congresista Arcelia López Hernández, consideró que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas representa la oportunidad de hacer sinergias entre los tres niveles de gobierno, para trabajar y poner fin a las graves desigualdades en los pueblos de Oaxaca.

Reconoció la urgencia de legislar, cumpliendo con la premisa de un Parlamento abierto, a favor de restablecer la honra de los derechos, la dignidad y las libertades de quienes han sufrido privaciones por tanto tiempo.

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrarse el 9 de agosto de cada año, con el objetivo de promover el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas.

Estadísticas oficiales indican que en Oaxaca se registra el mayor número de hablantes de lengua indígena, con un millón 18 mil 106 personas, que representan el 39.1% de su población y 19.3% del total de hablantes de lengua indígena del país.

