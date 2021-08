Por Covid, imponen toque de queda en Miahuatlán de Porfirio Díaz

-Después de las 5 de la tarde nadie podrá estar en la vía pública y se sancionará con arresto de 30 horas, a quien no cumpla esta norma.

Daniel Avendaño

Oaxaca, Oaxaca.- El municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz que preside Genaro Hernández, decretó que habrá toque de queda, para ello informó a sus habitantes que nadie podrá transitar después de las 5 de la tarde a menos que sea por situaciones de salud o trabajo, esto para cortar la cadena de transmisión del Covid-19.

Debido a los altos números de contagios de COVID-19, la autoridad municipal cambió al color rojo del semáforo epidemiológico e impuso un toque de queda, en el que nadie podrá andar en la calle después de las cinco de la tarde, salvo que se trate de asuntos de trabajo o de salud, pues así lo determinó la autoridad municipal.

Esta medida entró en vigor el pasado sábado 7 de agosto y se mantendrá vigente hasta el próximo día 20 del mismo mes, los pobladores y comerciantes deberán reducir los horarios de movilidad, la autoridad recordó que a las personas que incumplan las disposiciones se sancionará con arresto de 30 horas.

Así mismo, se suspendió la realización de eventos públicos que conlleve a la aglomeración de personas en los que destacan fiestas patronales, jaripeos, bailes, bautizos, bodas, concentraciones religiosas y baratillos.

Por el incremento de fallecimientos a causa de complicaciones causadas por el virus, exhortó a la población a acudir a los módulos de vacunación anti-covid, además al corte del 8 de agosto, se reportan 63 casos activos en el municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario