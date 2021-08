Pide CODEDI a Fiscalía de Oaxaca que investigue a edil de Huatulco, lo acusan de estar coludido con el crimen organizado

-Denunciaron que han sido víctimas de agresiones, hostigamiento y persecución de parte de la policía municipal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), denunciaron que han sido víctimas de hostigamiento, agresión y persecución de parte de elementos de la policía municipal de Santa María Huatulco, por ello piden la intervención de las autoridades correspondientes.

En conferencia de prensa frente al ex convento de Santo Domingo, pidieron que se investigue al Presidente Municipal de Santa María Huatulco Giovanne González García, a quien señalan de estar coludido con la delincuencia organizada, por ello piden a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que intervenga en esta situación.

Narraron que el pasado 24 de julio 3 integrantes de la organización fueron detenidos de manera arbitraria por parte de elementos de la policía municipal de Huatulco, cuando caminaban en la colonia 20 de noviembre, dijeron que los uniformados les dijeron que habían recibido una denuncia ciudadana en dónde los señalaban de tener una conducta sospechosa.

Agregaron que sus compañeros se identificaron, lo cual no bastó ya que de manera arbitraria se los llevaron a la comandancia municipal, en dónde fueron entregados a personas desconocidas, quienes los agredieron y les dijeron que debían pagar una “cuota“, al pagar dicha “cuota” fueron liberados, también les mencionaron que nadie camina en ese lugar a menos de que hayan pagado su “cuota“.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario