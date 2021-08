Niega gobierno capitalino espacios a artistas oaxaqueños, pero permite instalación de ambulantes: denuncian

-Aseguran que tienen tres días seguidos pidiendo que les permitan instalarse y el edil, se niega a atenderlos.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Artistas plásticos de la ciudad capital, se han manifestado tres días seguidos para exigir al gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín, que les permita instalarse en el jardín Labastida, para exponer sus obras de arte y así poder venderlas a los turistas nacionales y extranjeros que diariamente caminan en el andador turístico.

En conferencia de prensa dieron a conocer que con el “operativo” contra ambulantes del zócalo, Alameda de León y del Andador Turístico, también los retiraron del jardín Labastida, sin embargo la venta de sus obras es la única fuente de ingresos, por lo que el sábado se instalaron de nueva cuenta, sin embargo llegaron elementos de la Policía Municipal para retirarlos del lugar.

Al igual que los comerciantes ambulantes, los artistas se han instalado sobre la calle de 5 de mayo en el centro histórico, para poder exhibir sus obras de arte, además dijeron que han buscado tener un acercamiento con el edil, sin embargo no han tenido respuesta a su petición, motivo por el cual piden la intervención del Gobierno del Estado.

Es importante recordar que desde el pasado 15 de julio el ayuntamiento capitalino retiró a los comerciantes ambulantes del zócalo y del andador turístico, esto como parte de un “reordenamiento”, sin embargo a pesar de que estos lugares lucen espléndidos sin puestos ambulantes, otras calles del centro histórico se encuentran cerradas a la circulación, porque ahí es dónde se han instalado los comerciantes informales.

