En fin de semana 2 mil 300 personas se vacunaron contra el Covid en Tuxtepec

-La jornada de vacunación universal contra el coronavirus, que lleva a cabo la Sedena, ha sido de las más concurridas, en la que de forma preliminar mil más habían sido vacunadas a las 16:00 horas de este lunes, cuando hasta 4 horas tardaron algunas personas en la fila en espera de pasar.

Yuri Sosa



Tuxtepec, Oax., 9 de agosto de 2021.- La jornada de vacunación universal, para la población de 18 años y más, desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional ha protegido a dos mil 300 personas en el punto instalado en Tuxtepec, tan solo en el transcurso del fin de semana.



Autoridades municipales confirmaron a TvBus que el punto de vacunación ubicado en la Casa de Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, llegaron entre el sábado y domingo más de dos mil ciudadanos, de Tuxtepec y poblaciones vecinas, tanto de la misma región de la cuenca de Oaxaca como de Veracruz.



Este proceso para aplicar el biológico Cansino, de única dosis, está dirigido a la población que no ha recibido ninguna otra dosis de un biológico contra el Covid-19.



Dicha jornada ha sido de las más concurridas en San Juan Bautista Tuxtepec, la cual inició el pasado sábado y está programada a culminar el próximo jueves.



El primer día la concurrencia fue escasa, con unas 700 dosis aplicadas, pero al día siguiente el número fue mayor y llegó a las mil 600, hasta lograra este lunes filas que rodeaban la sede, la cual abarca una cuadra completa, por lo que algunas personas esperaron formados hasta cuatro horas.



En un corte preliminar, cerca de las 16:00 horas, al menos unas mil vacunas se habían aplicado, y es que la Sedena mantiene un menor número de aplicadores en comparación a la brigada “correcaminos”, además que ayudan a las personas a completar sus formatos.



Se recomienda que las personas que asistan no lo hagan en ayunas, así como lleven agua, sombrilla, sombreros u otro objeto que los proteja del sol y de ser necesario un artículo para sentarse; portar cubrebocas y mantener la sana distancia.

