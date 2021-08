Denuncia Elena Ríos intimidación por parte de agresor

-Lo responsabiliza a él y al Fiscal de Oaxaca, de cualquier daño que pueda sufrir ella o su familia.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Por medio de su cuenta de twitter, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, denunció que sufrió intimidaciones de parte de Juan Antonio Vera Hernández, a quien señala de ser su quinto agresor y que además está fichado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), instancia que ofrece una recompensa de hasta un millón de pesos a quien proporcione datos que lleven a su captura.

Elena Ríos responsabilizó a su agresor y al Fiscal General Arturo Peimbert Calvo de cualquier daño que llegue a sufrir ella o su familia, asimismo reclamó a Peimbert Calvo por su poca disposición para aprehender a Vera Hernández, ya que la ficha de se busca se emitió el pasado 28 de junio y hasta el momento no se ha dado con su paradero.

Este es el twitt que publicó Elena Ríos: “Hoy, este #feminicida me mandó a intimidar, mi agresor se siente con el derecho de hacerlo a través de otras personas. Si a mi y mi familia nos pasa algo, lo hago responsable, junto con toda su familia y también a usted @PeimbertArturo por su poca disposición para aprehenderlo”.

Es importante recordar que el próximo 9 de septiembre se cumplirán dos años del ataque con ácido que sufrió la saxofonista oaxaqueña y a pesar de que hay tres personas detenidas, entre ellas el ex Diputado Local Juan Antonio Vera Carrizal, no se ha dictado sentencia en contra de ninguno de ellos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario