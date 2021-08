Cámaras empresariales de Huatulco retan a autoridad, no acatarán nuevas medidas

-Señalan que Huatulco cuenta con la certificación Wellness y que el 97 por ciento del personal está vacunado

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes inició la aplicación de los acuerdos tomados por autoridades de siete municipios de la región de la costa, entre ellos Huatulco, en ese sentido las cámaras empesariales de este destino turístico, dieron a conocer que no acatarán las nuevas medidas, en lo que a ocupación hotelera se refiere.

El sector hotelero dijo en un comunicado que a pesar de que Oaxaca se encuentra en semáforo naranja, todas las cámaras de Huatulco no aceptarán el cierre de sus establecimientos, afirman que seguirán laborando debido a que cuentan con una certificación Wellness, siguen los protocolos de seguridad y el 97 por ciento de los prestadores de servicios están vacunados.

Las cámaras que firman son PROMOTUR, la CANIRAC, la Asociación de Hoteles de Huatulco, Guías de Turistas, la CANACO Servytur, entre otras, señalan que en la primera ola se vieron obligados a cerrar, lo que les representó pérdidas millonarias y no contaron con apoyos por parte del Gobierno, es por ello que ahora que están más protegidos no acatarán las nuevas medidas acordadas por la autoridad municipal.

Las medidas que se acordaron aplicar a partir de este 9 de agosto son las siguientes: se declara Semáforo Rojo por el riesgo máximo de contagio, prohibiendo toda actividad masiva del 9 al 31 de agosto, el uso de cubrebocas es obligatorio, se aplicará una multa de 500 pesos para quien de forma irresponsable desacate esta disposición, se declara Ley Seca del 9 al 31 de agosto.

Los médicos particulares deberán notificar a la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Costa que su paciente no falleció por Covid-19, se suspenderán los servicios turísticos y se cerrarán las playas, se solicitará la colaboración de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal para recorridos y operativos que se realizarán para dar cumplimiento de las medidas sanitarias.

El transporte público tendrá una ocupación del 50%; las urban y camionetas llevarán como máximo ocho pasajeros, los taxis tres pasajeros y los mototaxis dos pasajeros, se suspenden todas las actividades o celebraciones religiosas, se realizarán recorridos por parte de los Cuerpos de Seguridad para dar a conocer la semaforización y hacer valer los acuerdos tomados.

